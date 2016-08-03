Katar'dan dünyaya 335 cami

Katar EİD hayır kurumunun, dünyanın farklı ülkelerinde 335 cami inşası için anlaşma yaptığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar EİD hayır kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 6 milyon dolarlık inşaat projeleri kapsamında 335 caminin yapımına başlandığı belirtildi.

Su depoları, abdest yerleri, cami halıları, ses sistemi ve ışıklandırma gibi hizmetlerin de sunulacağı kaydedilen açıklamada, bazı camilerin müştemilatında ihtiyaçları karşılamak için vakıf olmak üzere dükkan ve imamlara lojman yaptırılacağı bilgisi verildi.

Katar EİD hayır kurumu, ülkesinde ve Arap dünyasında bu alanda hizmet veren en büyük hayır kurumlarından biri olarak biliniyor.