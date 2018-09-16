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Katar ve Filistin arasında iş birliği anlaşması

Katar ve Filistin arasında iş birliği anlaşması

16 Eylül 2018 Pazar 08:55
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Katar ve Filistin arasında iş birliği anlaşması

DOHA

Katar ve Filistin arasında tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da imzalanan anlaşmaya Katar adına Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah er-Rumeyhi, Filistin adına ise Tarım Bakanı Süfyan Sultan imza attı. 

Anlaşmanın iki ülke arasında, gıda üretimi, bilimsel araştırmalar ve ortak projelerin uygulanması, çölleşmeyle mücadele, tavuk ve balık yetiştiriciliği, veterinerlik hizmetleri, sınır ötesi hastalıklarla mücadele gibi alanlarda bilgi alışverişini içerdiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarFilitinIşbirliği
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