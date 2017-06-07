'Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz diyalogla çözülebilir'

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, krizin, Katar ve Arap ülkelerinin ikili ilişkilerini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Sergey Lavrov, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede gerilimi artıracak her gelişme endişe oluşturuyor. Her türlü anlaşmazlığın müzakere masasında çözülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Koalisyon güçlerinin Esed yanlısı kuvvetleri vurması

Lavrov, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, El Tanf yakınlarında Suriye rejimi yanlısı kuvvetleri vurmasını, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırganlık eylemi olarak nitelendirdi.

ABD'nin sahada terörle mücadele eden güçleri vurduğunu ileri süren Lavrov, bu durumdan endişe duyduklarını ifade etti.

Lavrov, ABD'nin açıkladığı ayrışma bölgelerinden haberi olmadığını belirterek "Bu alanlar konusunda bilgim yok. Koalisyonun tek taraflı belirlediği ve ilan ettiği alanlara benziyor. Tek taraflı ilan edilen alanları gayrimeşru sayıyoruz ve kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergey Lavrov, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaştığı Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kurulmasına yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini anımsattı.