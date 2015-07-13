Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

ANKARA - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olarak, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani bugün Türkiye'ye gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri arasında İstanbul’da yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra başta Suriye, Irak, Yemen, Libya olmak üzere bölgesel meseleler de değerlendirilecek.



Açıklamada, ziyaretin, Türkiye ile Katar arasında tesis edilen stratejik işbirliğinin geliştirilmesine, her iki ülkenin kardeş halkları arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine vesile olması beklendiği ifade edildi.

