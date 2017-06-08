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Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, cumartesi günü Moskova'da görüşeceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, cumartesi günü Moskova'da görüşeceği bildirildi.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:36
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Katar Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidecek

Rus resmi haber ajansı Ria-Novosti'nin Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Al Sani, cumartesi günü Moskova'yı ziyaret ederek, Lavrov ile bir araya gelecek.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Al Sani'yi kabul etmeyi planlamadığını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Rusya'dan yapılan açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söylemişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Al SaniKatarKatar Dışişleri Bakanı
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