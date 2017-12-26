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Katar'dan Guatemala'ya Kudüs tepkisi

Katar, Guatemala'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını kınadı.

Katar'dan Guatemala'ya Kudüs tepkisi

Katar, Guatemala'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını kınadı.

26 Aralık 2017 Salı 13:10
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Katar'dan Guatemala'ya Kudüs tepkisi
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Katar, Guatemala'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşıma kararını "geçersiz ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıma kararı kınanarak, "geçersiz ve kışkırtıcı bu adımın hukuki olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Guatemala'nın kararı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak reddeden ve tüm ülkelere Kudüs'te diplomatik misyon inşa edilmesinden kaçınma çağrısında bulunan karar uyarınca uluslararası konsensüse aykırıdır." denildi.

Guatemala'nın söz konusu karardan vazgeçmesi temenni edilen açıklamada, "Katar'ın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına ve iki devletli çözüme olan desteği nettir. Ayrıca uluslararası meşru kararlara dayanan Filistin halkının dik duruşuna ve Filistin davasına destek veren tutumu sabittir." ifadelerine yer verildi.

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını bildirmişti.

Orta Amerika ülkesi Guatemala, ekonomik olarak büyük ölçüde ABD yardımlarına bağımlı durumda bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarGuatemalaIşgal Altındaki KudüsKudüs
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