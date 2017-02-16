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Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı

Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin katılımıyla açıldı.

Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı

Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin katılımıyla açıldı.

16 Şubat 2017 Perşembe 10:44
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Katar'da ilk Türk hastanesi açıldı

DOHA - Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.

Katar'da Türk okulu açıldı 

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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, hastanenin Türkiye-Katar ortaklığında bir model oluşturduğunu belirterek, gelişmiş ekipman ve sağlık birimleriyle donatılan kurumda tecrübeli uzman Türk doktorların çalıştığını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında ilerlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, hastanenin sadece Katar'da yaşayanlara değil tüm bölge insanına hizmet vereceğini ifade etti.

Hastane Müdürü Volkan Uygunuçarlar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'daki Türk hastanesinin tüm çalışanlarının Türk olması bakımından yurt dışında bu türden açılan ilk sağlık kuruluşu olduğunu söyledi.

Uygunuçarlar, tüm uzmanlıkların yer aldığı hastanede 85 yatak, ileri teknolojiyle donatılmış 5 ameliyat odası, 28 klinik ve kadın hastalıkları ve doğum bölümünün yanı sıra yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bilgisini verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarTürk Hastanesiönce Vatan
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