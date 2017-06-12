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Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Katar halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emirleri Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.

Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Katar halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emirleri Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:02
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Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Katar halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.

Katar'ın başkenti Doha'da neredeyse tüm araçların camlarında bu posterlere rastlamak mümkün. Yoğun ilgiden dolayı matbaalar tam kapasite ile çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.

Posterlerin yanında "Hepimiz Katar'ız, hepimiz Temim", "Hepimiz vatana feda oluruz" ve "Bedelini ödedin, rahatla ey Katar!" gibi ifadeler yer alıyor.

Katar Emiri Al Sani'nin posterlerinin yanında, "Allah rızık verdiği müddetçe hiç bir şahini aç bırakmadın, doyurdun... Cevher sahibi insanlar da bunu keşfetti. Sen değerliyi de ucuzu da ortaya çıkardın." şeklindeki ifade dikkati çekti.

Katar halkından Türk halkına hediye

Erdoğan ve Al Sani'nin resimlerinin yan yana olduğu posterlerde ise "Allah seni korusun" ve "Onurun Temim'i" ifadeleri yazıyor.

Söz konusu posterler sosyal medyada da yoğun olarak paylaşılmaya devam ediyor. Katarlı ressam Ahmed Bin Macid de Erdoğan portresini yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Matbaalar yetiştiremiyor

Doha'da araba aksesuarı dükkanı işleten ve Emir Al Sani ailesinin emektar kameramanı olan 64 yaşındaki Katarlı Muhammed Sıddık Al Amadi,  yaptığı açıklamada, "Posterlere talep çok yoğun olduğu için matbaalar Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini yetiştirmekte zorlanıyor." dedi.

Yıllardır Katar Emiri Al Sani ailesinin kameramanlığını da yapan Al Amadi, "Özellikle de gençlerimiz bu posterleri sipariş ederek bu kişilere, abluka ile karşı karşıya olan Katar'la dayanışma içerisinde oldukları için şükranlarını sunmak istiyor." diye konuştu.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizde arabuluculuk yapmaya çalışan Kuveyt Cabir el-Ahmed el-Sabah'ın posterlerine de talep oluşmaya başladığını söyleyen Al Amadi, "Körfezdeki kardeşlerimizin ülkemize böyle bir abluka uygulamaya kalkacağını beklemiyorduk. Katar hacim olarak küçük olamasına rağmen halkı ve idarecileriyle birlikte büyük bir ülke. Bu abluka ne bizi ne de hayat çizgimizi etkilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Al Amadi, Katar halkının bu abluka karşısında birbirine kenetlendiğini ve emirleriyle vatanlarının yanında durduklarını sözlerine ekledi.

AA

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KatarRecep Tayyip ErdoğanErdoğan PosterleriErdoğan Posterlerine Yoğun Ilgi
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