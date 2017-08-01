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Katar ambargo uygulayan ülkeleri AHO'ya şikayet etti

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, kendisine ambargo uygulayan ülkelerin ihlallerini, WTO'ya bağlı AHO'ya şikayet etti.

Katar ambargo uygulayan ülkeleri AHO'ya şikayet etti

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, kendisine ambargo uygulayan ülkelerin ihlallerini, WTO'ya bağlı AHO'ya şikayet etti.

01 Ağustos 2017 Salı 11:28
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Katar ambargo uygulayan ülkeleri AHO'ya şikayet etti

DOHA

Katar'ın, kendisine ambargo uygulayan ülkeler hakkında, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bağlı Anlaşmazlıkların Halli Organı'na (AHO) şikayette bulunduğu bildirildi.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ambargo uygulayan ülkelerin WTO'nun özellikle mal ve hizmetle ilgili olmak üzere temel kanun ve sözleşmelerinin yanı sıra ticaretle alakalı fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentindeki WTO Katar temsilciliğinin, "Anlaşmazlıkların Halline Dair Mutabakat" metninin 4'üncü maddesi gereğince Katar'a karşı ihlallerde bulunan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile resmi istişarelerin başlatılması talebinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu ülkelerin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmekle yetinmeyip Katar ile ortaklarının ticari haklarını ihlal edecek şekilde karadan, havadan ve denizden abluka uyguladığı belirtildi.

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ise açıklamada, "Ambargo uygulayan ülkelerin keyfi icraatları, uluslararası karar, sözleşme ve geleneklere aykırı olmasının yanı sıra ekonomik kümelenmeler bağlamında emsal teşkil edecek bir olaydır." ifadesini kullandı.

Katar'ın söz konusu ülkeleri diyalog masasına çağırdığını belirten Al Sani, Katar'ın bu çağrıyla, WTO üyesi bütün ülkelere ne kadar şeffaf olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Katar ticari ve ekonomik çıkarları korumak için her türlü adımı atacak"

Al Sani, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının, Katar'ın, hem kendinin hem de ortaklarının ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için uluslararası ve bölgesel örgütler düzeyinde gerekli her türlü adımı atacağını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatarAmbargoAHOşikayet
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