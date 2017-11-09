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Katalonya'nın bağımsızlık girişimi 'pahalıya patladı'

Katalonya İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Rivadulla, "2 binin üzerinde şirket Katalonya'yı terk etti. Bu firmalar geriye dönmezler. Katalonya'dan çekilen bütün şirketler bölge GSMH'nin yüzde 30'unu oluşturuyor." dedi.

Katalonya'nın bağımsızlık girişimi 'pahalıya patladı'

Katalonya İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Rivadulla, "2 binin üzerinde şirket Katalonya'yı terk etti. Bu firmalar geriye dönmezler. Katalonya'dan çekilen bütün şirketler bölge GSMH'nin yüzde 30'unu oluşturuyor." dedi.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:09
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Katalonya'nın bağımsızlık girişimi 'pahalıya patladı'

BRÜKSEL - Katalonya İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Carlos Rivadulla, Katalonya'nın bağımsızlığına ilişkin, "Bu süreçte 2 binin üzerinde şirket Katalonya'yı terk etti. Bu firmalar geriye dönmezler. Katalonya'dan çekilen bütün şirketler bölge GSMH'nin yüzde 30'unu oluşturuyor." dedi.

Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan Rivadulla, Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli siyasi parti temsilcileriyle temaslarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katalonya'da yaşananların ekonomik maliyetinin pek çok rakama yansımaya başladığını ifade etti.

Rivadulla, "Bu siyasi belirsizlik artık işsizlik rakamlarına yansıyor. Katalonya'da istihdam, bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde azaldı." dedi.

Katalonya'da perakende satışların eylülde yüzde 5,5 artmasına karşın geçen ay yüzde 5,4 düşüş gösterdiğini kaydeden Rivadulla, "Katalonya'da tüketim rakamları düştü. Perakende sektöründeki firmalar çok düşük kar marjlarıyla faaliyet gösterir. Rakam düşük görünse bile süpermarketler ve oteller için bu çok büyük bir rakam. Bu sayılar ciddi anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Katalonya'nın turizm sektöründe yüzde 30 küçülme oldu"

Carlos Rivadulla, İspanya'da milli gelirin yüzde 10'luk bölümünün turizm kaynaklı olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde Katalonya'nın turizm sektöründe yüzde 30 küçülme oldu. Otel rezervasyonlarında da yüzde 25 civarında düşüş yaşandı. Bu zarara bilfiil ayrılıkçılar yüzünden uğradık." dedi.

Ekonomik durumun iş adamları için "kaygı verici" bir hal aldığına dikkati çeken Rivadulla, "Katalonya'da bulunan büyük 2 banka ve 2 enerji şirketi taşındı. Sigorta ve ilaç sektörlerindeki şirketlerin yarısı Katalonya’dan çıktı. Bu süreçte 2 binin üzerinde şirket Katalonya'yı terk etti. Bu firmalar geriye dönmezler. Katalonya'dan çekilen bütün şirketler bölge GSMH'nin yüzde 30'unu oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Katalonya’daki bağımsızlık girişimleri sonrası yabancı yatırımlarda da ciddi düşüşler yaşandığını vurgulayan Rivadulla, bu durumun önümüzdeki aylarda bölgesel gelir dağılımı ve toplanacak vergileri çok etkileyeceğini, söz konusu ekonomik zararların 21 Aralık'ta yapılacak seçimlerde İspanyol anayasasına saygılı bir hükümet kurulması halinde düzelebileceğini savundu.

Bağımsızlık girişiminin tüm ekonomik maliyetini belirlemenin çok zor olduğuna işaret eden Rivadulla, "Her şey çok yeni ve hızlı gelişiyor. Toplum çok bölünmüş durumda. Bazı işletmeler satışlarındaki çok ciddi düşüşlere rağmen diğerlerinin cesaretini kırmamak için bunu açıklamak istemiyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatalonyaBağımsızlık Girişimi
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