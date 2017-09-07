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Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri

İspanya medyası, ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosunun 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitme kararı almasını "darbe" ve "kriz" olarak nitelendirdi.

Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri

İspanya medyası, ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosunun 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitme kararı almasını "darbe" ve "kriz" olarak nitelendirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:22
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Katalonya'daki bağımsızlık kararına "darbe" manşetleri

MADRİD - Ülkenin önde gelen gazeteleri, "Katalonya parlamentosunda çoğunluktaki ayrılıkçıların, tüm tepki ve uyarılara rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılması kararı aldığını" belirterek, bu durumu "darbe ve demokrasi krizi" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

El Mundo gazetesi "İspanya'yı parçalamak için demokrasi rehin alındı" başlığıyla şu ifadelere yer verdi:

"Katalonya parlamentosu, kendi yönetmeliğini, özerklik statüsü yasalarını ve anayasayı çiğneyerek referandum yasasını çıkardı. Bağımsızlıkçı Katalanlar, bir yandan kendi ulusal marşlarını söylerken, Podemos partisinden bir kadın milletvekili de muhalefetin genel kuruldan ayrılırken koltuklara bıraktığı İspanyol bayrağını kaldırdı."

"İspanyol halkının egemenliğinin gasp edilmesine karşı yasalar uygulanmalı"

Gazetenin başmakalesinde de "Katalonya'da ayrılıkçıların totaliter darbesine karşı kararlılık gerektiği" yorumu yapıldı.

Makalede, "Ayrılıkçıların körlüğüne ve totaliter bir saldırıya cevap, tüm kamu güçlerinin koordineli ve birlik içinde hareket etmesi olmalıdır. İspanyol halkının egemenliğinin gasp edilmesine karşı yasalar uygulanmalı, darbecilerin provokasyonuna karşı sakin olunmalı ve hukuk devletinin gösterdiği kararlılık ortaya konmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

El Pais gazetesi "Katalonya'da kurumsal kriz: Ayrılıkçılar, Katalonya parlamentosunda kendi referandumlarını zorla kabul ettirdiler" başlığını kullandı.

Gazete, Katalonya parlamentosunda yaşananların geçmişte görülmemiş kurumsal krize, bölünmeye, meşruluk ve demokrasi tartışmasına neden olduğunu yazdı.

Demokrasiye darbe

La Razon gazetesi, "Demokrasi rehin alındı" başlığını atarak, "Yasaya bir darbe yapılmasına, sadece yasal düzenlemeyle cevap verilir. Puigdemont ve bakanları, demokrasiye darbe vurdular." değerlendirmesinde bulundu.

ABC gazetesi de "Katalonya parlamentosunda devlete darbe" başlığı altında verdiği haberinde, "Rajoy, Referandum Yasasını, Anayasa Mahkemesine götürerek itiraz edecek. Katalonya yerel polisinin yüzde 85'i de bu yasayı uygulamayacağını söylüyor." ifadesini kullandı.

Katalonya'nın önemli gazetelerinden La Vanguardia da "Katalonya hükümeti, çoğunluğunu zorla kabul ettirerek 1 Ekim'deki referandumu ilan ediyor" manşetini attı.

"Devlet krizi" başlığı altında yayınlanan başmakalede de "Katalonya parlamentosundaki genel kurul, bağımsızlık maceracılarının yarattığı sosyal ve siyasi bölünmenin açık bir aynası oldu. Katalonya'da kurumsallık çok ciddi yara aldı. Avrupa Birliği Komisyonu, Katalonya'da yaşananlara ilişkin kriterlerini açıkça ortaya koymalı." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatalonyaÖnce Vatan Gazetesi
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