'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'

İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.
AA
İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.
İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.
İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.
AA