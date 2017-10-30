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'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'

İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.

'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'

İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:44
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'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'

İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KatalonyaCarles PuigdemontBelçikaBrükselü
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