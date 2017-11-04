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Katalan lider İspanya'da yargılanmak istemiyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Belçika'nın adalet sistemine uygun davranacağını, tutuklanması için uluslararası emir çıkartan İspanya'da adil yargılanamayacağını söyledi.

Katalan lider İspanya'da yargılanmak istemiyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Belçika'nın adalet sistemine uygun davranacağını, tutuklanması için uluslararası emir çıkartan İspanya'da adil yargılanamayacağını söyledi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:23
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Katalan lider İspanya'da yargılanmak istemiyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrası kaçtığı Belçika'nın adalet sistemine uygun davranacağını, tutuklanması için uluslararası emir çıkartan İspanya'da adil yargılanamayacağını söyledi.

Belçika'nın kamu yayın kuruluşu RTBF'ye konuşan Puigdemont, "Adaletten kaçmayacağım. Adalet makamlarına gideceğim, ancak gerçek adalet makamlarına. Avukatıma, Belçikalı adalet makamlarıyla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu söyledim." ifadelerini kullandı.

İspanyol adalet makamlarının "siyasallaşmış olduklarının açık ortada" olduğunu ileri süren Puigdemont, "İspanya'da siyasetin yargı üzerinde muazzam etkileri oluyor. İspanya'da adil ve tarafsız yargılanmak için yeterli güvenceler mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

Carles Puigdemont, şiddete başvurmamış vatandaş gruplarının liderlerinin cezaevine konulmasının hatalı olduğunu öne sürdü.

Seçmenlere taahhütlerini yerine getirmekten dolayı 30 yıl hapis riski altında yaşamanın normal olmadığını savunan Puigdemont, "30 yıl; bu son derece barbarca bir şey. Demokrasi hakkında konuşmak için onun kurallarına uygun davranmalısınız." diye konuştu.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetiminin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı (Sağlık Bakanı Antoni Comin, Eğitim Bakanı Clara Ponsati, Kültür Bakanı Lluis Puig ve Tarım Bakanı Meritxell Serret) hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Belçikalı Federal Savcı Eric Van Der Sijpt ise konuyla ilgili açıklamasında, Puigdemont için çıkarılan Avrupa çapındaki tutuklama kararını aldıklarını doğrulamıştı. Sijpt, "Kararı inceleyip, soruşturma hakimine vereceğiz. Bu, yarın, yarından sonraki gün, hatta pazartesi olabilir. Acelemiz yok." demişti.

Avrupa tutuklama emri nedir?

Avrupa tutuklama emri, cezai takibat gerçekleştirilmesi, hürriyeti bağlayıcı ceza veya tutuklama emrinin uygulanmasını sağlamak için Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin başka üye devletten bir kişinin tutuklanması ve teslimini sağlamak için çıkarılan adli karar olarak tanımlanıyor.

2004 yılında yürürlüğe giren karar, AB üyeleri arasında iade etme sistemini kolaylaştırmayı ve süreçteki siyasi karar alma mekanizmalarının etkilerini asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. AB ülkeleri her yıl Avrupa çapında binlerce tutuklama emri kararı alıyor.

Bir AB ülkesinin bir kişi hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarması durumunda, talep edilen kişinin bulunduğu ülkedeki yetkililer bilgilendiriliyor ve Schengen sistemine uyarı veriliyor.

Bu noktadan sonra hakkında tutuklama ve iade emri bulunan kişinin tutuklanarak gözaltına alınması, ifadesinin 24 saat içinde alınarak yasal haklarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Talep edilen kişinin teslim edilmeye rıza göstermesi durumunda, Avrupa tutuklama emrinin 10 günlük bir sürede gerçekleşmesi gerekiyor. Kişinin rızası olmaması durumunda ise sürecin uygulanması için 60 gün süre tanınıyor.

Öte yandan, Avrupa tutukluluk emrinin yerine getirilmesinin reddedilmesi durumunda, gerekçe gösterilmesi zorunlu tutuluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski KatalonyaCarles PuigdemontBelçika
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