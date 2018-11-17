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'Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesiyle ilgili görüntüler var'

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Kassam Tugayları'nın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu ifade etti.

'Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesiyle ilgili görüntüler var'

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Kassam Tugayları'nın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu ifade etti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:46
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'Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesiyle ilgili görüntüler var'

GAZZE

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları'nın, geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği anma programında konuşan Sinvar, Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına iyi bir yaşam sağlamak için kararlı olduğunu belirtti.

Ablukayı anlaşmayla, ara bulucularla ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'yle kırmaya karar verdiklerini dile getiren Sinvar, "Bunlar dışında da başka şeyler gerektiğinde ona da hazırız." dedi.

"Roketlerimizin, çocuklarımızın sütü, ilacı ve gıdamız ile takas edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun ablukanın sürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Sinvar, İsrail'in Gazze'ye yönelik son dönemde olayları tırmandırmasına ilişkin de "Düşman 2014 yılından beri Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından sessizliğimizin boşuna olmadığını fark etti." sözlerine yer verdi.

"Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var"

"Hamas'ın, öncesine göre daha güçlü ve daha dikkatli roketlere sahip olduğunu" vurgulayan Sinvar, fazla ayrıntı vermeden "Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var." diye konuştu.

Sinvar, Filistin'de ulusal birlik için ciddi bir diyaloğun başlatılması adına Fetih Hareketi ve Filistinli diğer gruplara masaya oturmaları çağrısında bulundu.

"Gazze'ye sızan İsrail özel birliğine ait suikast silahı Sinvar'a verildi"

Programın sonunda, Kassam'ın saha komutanlarından biri, geçen pazar Han Yunus'a sızan İsrail özel kuvvetlerinden ele geçirilen suikast silahını Sinvar'a verdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen anma programına, Hamas yetkililerinin yanı sıra Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık da katıldı.

Tuğgeneral Abdulhalık, Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar başta olmak üzere törene katılan Hamas yetkilileriyle tokalaşarak, programı izlemeden alandan ayrıldı.

Hamas'ın düzenlediği etkinliklere ilk kez üst düzey bir Mısırlı yetkilinin katıldığı belirtiliyor.

Gazze'deki gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay, geçen hafta pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLFilistinGazzeKassam TugaylarıHamas
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