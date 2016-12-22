ANKARA

İran'da rejimin kontrolündeki medyada dün öğleden sonra, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri'nin Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Halep'te çekilen güncel fotoğrafları yayınlandı.

Fotoğraflar, Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen fardanews.com ve alef.ir adlı haber siteleri ile Humeyni ailesine ait jamaran.ir olmak üzere birçok İran medya kuruluşunda yer buldu.

Rejim yanlısı yabancı teröristlerin, kuşatmadakileri tahliye eden konvoya saldırdığı anların, Süleymani'nin Halep'te bulunduğu vakte denk gelmesi dikkati çekti.

İranlı General Seyid Cevad'ın komutasındaki teröristler, konvoydaki 14 sivili öldürmüştü.

Yaklaşık 800 kişiyi 5 saat süreyle rehin alan teröristler, herkesin üzerindeki eşyaları alıp pek çok kişiyi darp ettikten sonra araçlara yeniden bindirmiş, kuşatma bölgesine geri göndermişti.

Cevad'ın, Suriye'deki faaliyetlerini Tümgeneral Süleymani'ye bağlı yürüttüğü biliniyor.