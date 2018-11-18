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Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!

ABD'nin Kaşıkçı yaptırımlarının belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri istifa etti

Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!

ABD'nin Kaşıkçı yaptırımlarının belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri istifa etti

18 Kasım 2018 Pazar 10:31
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Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde İran-Körfez Bölgesi Direktörlüğünü yürüten ve ABD'nin Kaşıkçı yaptırımlarının belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri olan Kirsten Fontenrose istifa etti.

Beyaz Saray'da, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerini belirleyen politikaların yapımından sorumlu olan Kirsten Fontenrose'nin istifa ettiği bildirildi.

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Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve konuya hakim iki isme dayandırılan habere göre, Fontenrose'nin cuma akşamı görevini bıraktığı ileri sürüldü.

Haberde, Fontenrose'nin, ABD'nin Suudilere Cemal Kaşıkçı olayından dolayı getirdiği yaptırımların belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri olduğu ve bu kişinin kısa süre önce Riyad'da temaslarda bulunduğu ifade edildi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde İran-Körfez Bölgesi Direktörlüğünü yürüten Fontenrose'nin, Suudilere sert yaptırımlar getirilmesini savunduğu, özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Suud El-Kahtani'nin yaptırım listesine eklenmesinde etkili olduğu kaydedildi.

İstifa kararının sebebinin henüz net olmadığı bildirilen haberde, Fontenrose'nin Suudilere karşı "sert" yaklaşımının Beyaz Saray içinde tartışmaya neden olduğu ve istifanın bu tartışmalar sonucunda gelmiş olabileceği iddia edildi.

Beyaz Saray konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Fontenrose de henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KaşıkçıKaşıkçı Cinayeti
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