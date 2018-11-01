Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklayın

BEYRUT

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Sorumlusu Muhammed Ebu Necile, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesini "korkunç bir olay" olarak niteleyen Ebu Necile, "Türk hükümetine, Birleşmiş Milletler'den (BM) bağımsız bir soruşturma talebinde bulunması ve rütbeleri ne olursa olsun suçluların adalete teslim edilmesini isteme" çağrısında bulundu.

Ebu Necile, Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere BM üyesi tüm dünya ülkelerinin tam bir iş birliği içinde Kaşıkçı olayında nelerin yaşandığını ortaya çıkaracak soruşturma için BM'ye destek vermeleri gerektiğini söyleyen Ebu Necile, Suudi Arabistan makamlarından da "Kaşıkçı'nın cesedinin yerini bağımsız otopsi işlemlerinin yapılması için derhal açıklamasını" istedi.

Uluslararası toplumu da Suudi Arabistan'ın ihlalleri karşısında acil olarak harekete geçme ve Kaşıkçı olayını basite almama veya ertelememeye çağıran Ebu Necile, "Suudi Arabistan'ın, insan hakları ihlallerinin yanı sıra hukuk dışı idamlar ve barışçıl muhaliflere yönelik keyfi tutuklamalarla, Yemen'de işlediği sistematik ihlallerle dolu bir sicili var." ifadelerini kullandı.

UAÖ sorumlusu, gazeteci Kaşıkçı'dan haber alınamadığı ilk günlerden bu yana "Bunun hukuk dışı, acı ve tehlikeli bir suikast olduğuna" dikkat çektiklerini belirterek, cinayetin tüm detaylarıyla aydınlatılması ve makamları ne olursa olsun suçlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.