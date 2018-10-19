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Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a 'diplomatik yaptırım' çağrısı

Middle East Monitor haber sitesinin Direktörü Dr. Davud Abdullah, Kaşıkçı olayının, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirterek, "Salisbury olayından sonra Rusya'ya uygulanan benzer diplomatik yaptırımlara ihtiyaç var." dedi.

Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a 'diplomatik yaptırım' çağrısı

Middle East Monitor haber sitesinin Direktörü Dr. Davud Abdullah, Kaşıkçı olayının, Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirterek, "Salisbury olayından sonra Rusya'ya uygulanan benzer diplomatik yaptırımlara ihtiyaç var." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:13
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Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a 'diplomatik yaptırım' çağrısı

LONDRA

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Abdullah, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenlerin, bir suç olarak cezalandırılmasının yanı sıra diplomatik yollardan da tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu, emri verenler ve uygulayanlar için cezai sorumluluk meselesidir." ifadesini kullanan Abdullah, "Salisbury olayından sonra Rusya'ya uygulanan benzer diplomatik yaptırımlara da ihtiyaç var." diye konuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal'in Salisbury'de zehirlenmesinin, İngiltere'nin egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirten Abdullah, "Aynı şey Türkiye'de oluyor. Türkiye'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor, uluslararası bir suç işleniyor, biz ise Suudilerin eline vurmakla yetiniyoruz. Bu, kabul edilebilir bir durum değil." görüşünü dile getirdi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti. 

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KaşıkçıSuudi ArabistanYaptırımDiplomatik Yaptırım
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