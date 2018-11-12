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Kaşıkçı cinayeti sonrası İngiltere'den Suudi Arabistan'a en üst düzey ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Kaşıkçı cinayeti sonrası İngiltere'den Suudi Arabistan'a en üst düzey ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:19
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Kaşıkçı cinayeti sonrası İngiltere'den Suudi Arabistan'a en üst düzey ziyaret

LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hareketinden önce yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasındaki koşulların aydınlatılmamasının kabul edilmez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hunt'ın Suudi Arabistan ve BAE'deki temasları kapsamında Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ve Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile görüşeceği belirtildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana İngiltere'den bu ülkeye en üst düzey ziyaret olduğu belirtilen açıklamada, Hunt'ın, temaslarında bu cinayeti gündeme getireceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Hunt, Suudi Arabistan ve BAE temaslarıyla ilgili, "Uluslararası toplum Cemal Kaşıkçı'’nın vahşi cinayetiyle dehşet ve infial içinde birleşti. Cinayetin arkasındaki tam koşulların halen net olmaması kabul edilemez. Suudi yetkilileri Türkiye'nin soruşturmasıyla tam iş birliğine teşvik ediyoruz ki ailesi ve olayı izleyen dünya için adalet temin edelim." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald'ın da hafta sonunda ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin temaslarda bulunduğu aktarıldı.

Dışişleri açıklamasında Bakan Hunt'ın bugünkü temaslarında Yemen’de Birleşmiş Milletler öncülüğünde barış süreci başlatılmasına yönelik destek oluşturmak için çaba harcayacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy HuntSuudi ArabistanZiyaret
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