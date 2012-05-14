Karteller ölüm saçtı

Meksika'da Devlet Başkanı Felipe Calderon'un göreve geldiği 2006 yılında, orduyu uyuşturucu kaçakçılığı ve kartellerle mücadele için görevlendirmesinin ardından başlayan şiddet olaylarında 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadelede, 2007 yılında 2826, 2008'de 6837, 2009'da 9614, 2010'da 15.273, geçen yıl 16.400 ve bu yılın ilk çeyreğinde 3800 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak 13 Mayıs'ta Monterrey eyaleti yakınlarındaki San Juan'da cesetleri parçalanmış halde 43 erkek ve 6 kadın cesedi bulunmuştu. Ölümlerden "Los Zetas" adlı uyuşturucu karteli sorumlu tutuluyor.