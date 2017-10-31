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"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve dostluğu ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirterek"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." dedi.

"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve dostluğu ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirterek"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." dedi.

31 Ekim 2017 Salı 13:49
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"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda gerçekleşen resmi tören sonrası baş başa görüştü, ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna geçildi.

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine Azerbaycan'a geldikleri andan itibaren gösterilen ev sahipliğine şahsı ve heyeti adına teşekkür ederek başladı.

Dün ve bugün yapılan görüşmelerle Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ve dostluğun ne denli ileri bir seviyeye taşındığını heyecanla müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmiş olması, attığımız adımın neticesini görmek bizleri ayrıca heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdikleri 15 dakikalık demiryolu seyahatini de hatırlatarak, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, halklarımız artık Kars'tan Bakü'ye değil, inşallah Pekin'e, ordan Londra'ya kadar gittikleri günleri de hep beraber görürüz. Onların dualarına bizler de sahip oluruz. Bu vesileyle gerek siz değerli kardeşime, mimarından mühendisine, müteahhitine kadar bütün firmalara da, emeği geçen tüm bakan arkadaşlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bugün yapacağımız Yüksek Düzeyli Strateji Konsey toplantısının da hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan ve Aliyev'in toplantının başındaki konuşmaları sonrasında görüntü alınmasının ardından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı basına kapalı şekilde devam ediyor.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanKarsTiflisBakü
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