Sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yayımladığı görüntülü açıklamada Karadavi, "Nerede İslam ülkeleri, nerede İslami hükümetler, nerede kanaat önderleri, nerede ümmet, niçin Halep'teki kardeşlerinin yardımına koşmuyorlar." ifadelerini kullandı.
Müslümanların yaşananlar karşısında birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Karadavi, sözlerine "Allah'ın buyruğu olan "Muhakkak ki Allah, kendi yolunda sanki kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak omuz omuza savaşanları sever" ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, "Müminin mümine bağlılığı, parçaları birbirine kenetlenmiş bir bina gibidir." hadisiyle devam etti.
İslam dünyasına, "Nerede birbirlerine kenetlenmiş Müslümanlar?" diyerek tepki gösteren Karadavi, Halepli Müslümanlara hitaben de "Ey Halep'teki kardeşlerim. Ey o güzel topraklardaki kardeşlerim, ben sizinle beraberim. Doğudan batıya, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm yeryüzünde sizinle beraber olan Müslüman kardeşleriniz var. Sizi yalnız bırakmayacaklar." dedi.
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