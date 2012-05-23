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Karadavi Haşimi için devreye girdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Celal Talabani'ye Tarık el-Haşimi'nin yargı süreciyle ilgili mektup yazdı.

Karadavi Haşimi için devreye girdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Celal Talabani'ye Tarık el-Haşimi'nin yargı süreciyle ilgili mektup yazdı.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:07
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Karadavi Haşimi için devreye girdi

     Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin mektubunda, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'den Tarık el-Haşimi'nin davasına doğrudan müdahil olmasını istediği belirtildi.
     Açıklamada, Yusuf el-Karadavi Talabani'den ''Tarık el-Haşimi'nin yargılanma süreciyle ilgili daha etraflı bir soruşturma açılması, Haşimi dosyasının tüm yönleriyle görüşüldükten sonra değerlendirilmesi gerektiği, bu sebeple Irak Cumhurbaşkanı olarak sürece müdahil ol'' çağrısında bulunduğuna yer verildi. 
     Karadavi'nin Talabani'den ayrıca El Haşimi'nin yargı sürecinde varılacak nihai kararın daha ileri bir tarihe ertelenmesini istediği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 01:09
Anahtar Kelimeler:
Kardavi
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