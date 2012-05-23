Karadavi Haşimi için devreye girdi

Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin mektubunda, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'den Tarık el-Haşimi'nin davasına doğrudan müdahil olmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, Yusuf el-Karadavi Talabani'den ''Tarık el-Haşimi'nin yargılanma süreciyle ilgili daha etraflı bir soruşturma açılması, Haşimi dosyasının tüm yönleriyle görüşüldükten sonra değerlendirilmesi gerektiği, bu sebeple Irak Cumhurbaşkanı olarak sürece müdahil ol'' çağrısında bulunduğuna yer verildi.

Karadavi'nin Talabani'den ayrıca El Haşimi'nin yargı sürecinde varılacak nihai kararın daha ileri bir tarihe ertelenmesini istediği belirtildi.