Karadağlı annelerin açlık grevi sürüyor

Karadağ'da, devletin üç ve daha fazla çocuğu olan annelere verdiği desteğin yeni hükümet tarafından azaltılmasına tepki gösteren anneler, bir hafta önce başlattıkları açlık grevine devam ediyor.

Meclis binası önünde bir ay önce başlattıkları protestolarını, son bir haftadır açlık greviyle sürdüren 30 kadar anne, yeni hükümet tarafından yüzde 25 azaltılan destek miktarının yeniden eski haline döndürülmesi taleplerini yineleyerek haklarını elde etmek için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Açlık grevindeki Karadağlı annelerden Biserka Femic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini aşağılanmış hissettiklerini vurgulayarak "İlk günden beri burada açlık grevindeyim. Vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Slavenka Planic isimli bir diğer protestocu anne, içerisinde bulundukları zor duruma kimsenin anlayışla yaklaşmadığına işaret ederek bir haftadır sadece su ve meyve suyu içtiklerini, gerekirse bunu da keseceklerini söyledi.

Annelerin protestosuna destek veren muhalefetteki Demokratik Cephe (DF) temsilcileri, meselenin bugün çözülmemesi durumunda yarın geniş katılımlı bir protesto düzenleyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, hükümeti protesto eden annelere açlık grevine son vermeleri çağrısında bulunarak Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğini söyledi.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin destekleri eski haline döndürmeyeceğinin altını çizerek meclis binası önünde bulunan Karadağlı annelere evlerine dönmeleri çağrısı yapmıştı.

Karadağ'daki yeni hükümet, üç veya daha fazla çocuğu bulunan annelere verilen devlet desteğinin ocak ayından itibaren yüzde 25 azaltılmasına karar vermişti.

Maliye Bakanlığı, 192 ila 336 avro olan devlet desteğinin, 2017 yılında 144 ila 264 avro olacağını açıklamıştı.