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Karadağ'da 'darbe girişimi' iddiası

Karadağ Başsavcılığı, dün akşam gözaltına alınan 20 kişilik grubun Başbakan Djukanovic'i yakalayıp ülkede darbe yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Karadağ'da 'darbe girişimi' iddiası

Karadağ Başsavcılığı, dün akşam gözaltına alınan 20 kişilik grubun Başbakan Djukanovic'i yakalayıp ülkede darbe yapmayı hedeflediğini açıkladı.

16 Ekim 2016 Pazar 18:34
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Karadağ'da 'darbe girişimi' iddiası
PODGORİCA

Karadağ Başsavcılığı, dün akşam gözaltına alınan Sırbistan vatandaşı 20 kişinin, iktidardaki Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı ve Başbakan Milo Djukaovic'i yakalayıp, ülkede darbe yapmayı hedeflediğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam gözaltına alınan ve aralarında Sırbistan eski Jandarma Şefi Bratislav Dikic'in de bulunduğu grubun seçim günü "terör eylemlerinde" bulunmayı hedeflediği belirtilirken, "Sırbistan ve Karadağ'da ekim ayının başında suç örgütü kurulduğuna dair şüpheler mevcut." ifadesine yer verdi.

Gözaltına alınan grubun Karadağ Meclisinde darbe yapmayı planladığı vurgulanan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Grubun planları arasında silahla tüm devlet kurumlarını ele geçirmek ve DPS Genel Başkanı ve Başbakan Milo Djukanovic'i gözaltına almak olduğundan şüpheleniyoruz."

Grubun dün sabah saatlerinde Karadağ'a girdiği belirtilirken, hedeflerinde devlet kurumlarını ele geçirmek olduğu vurgulandı.

İçişleri bakanının bilgisi yok
Karadağ İçişleri Bakanı Goran Danilovic ise düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınanlar hakkında bilgisi olmadığını belirterek, "Polis müdürü ile toplantı talebinde bulundum ancak kendisinin görevde olduğu bildirildi." diye konuştu.

Danilovic, başta Karadağ Başsavcılığı olmak üzere tüm ilgili kurumların söz konusu olay hakkında araştırma yapmaya devam ettiğini aktararak, siyasi liderlere seçimin ardından sokaklarda kutlama yapmamaları çağrısında bulundu.

Gözaltına alınan kişilerin başkentte "kaos" oluşturmayı amaçlamalarından endişeli olduğuna değinen Danilovic, "Karadağ'a, hem de genel seçimin yapıldığı günün arifesinde nasıl girebildiler? Birilerinin mutlaka buna cevap vermesi lazım." ifadesini kullandı.

Öte yandan muhalefetteki Rusya yanlısı Demokratik Cephe'den (DF) yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle kesinlikle ilgilerinin olmadığı ileri sürüldü.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic de Belgrad'da yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Sırbistan vatandaşlarıyla ilgili henüz resmi bir bilginin kendilerine ulaşmadığına işaret ederek, "Tüm bu olanlar son derece garip bir günde meydana geldi." dedi.

Bu arada, Karadağ polisi tarafından dün akşam gözaltına alınan 20 kişilik grup, "organize suç işlemek" ve "terör" şüphesiyle savcılığa sevk edildi.

Karadağ'daki genel seçimde oy kullanma işlemi TSİ 21.00'e kadar devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2016 18:34
Anahtar Kelimeler:
Karadağ - Önce Vatan Gazetesi
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