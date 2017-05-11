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"Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'da barış demek"

Slovenya Savunma Bakanı Katic, "Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'ı olumlu etkileyecektir. Bu, Batı Balkanlar'da barış demek" dedi.

"Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'da barış demek"

Slovenya Savunma Bakanı Katic, "Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'ı olumlu etkileyecektir. Bu, Batı Balkanlar'da barış demek" dedi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 15:41
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"Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'da barış demek"

Slovenya Savunma Bakanı Andreja KaticKaradağ'ın NATO üyeliğinin Batı Balkanlar'ı olumlu etkileyeceğini belirterek, "Bu, Batı Balkanlar'da barış demek." ifadesini kullandı.

Katic, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Predrag Boskovic ile görüştü.

Sloven bakan, Villa Gorica'daki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, haziran ayı başında NATO'nun 29'uncu üyesi olması beklenen Karadağ'ın ittifaka dahil olmasının Batı Balkanlar'daki mevcut koşulları iyileştireceğini söyledi.

Karadağ'ın kısa zamanda uzun ve zorlu bir yol kat ettiğini belirten Katic, "Bu yolculuk devam ediyor. Slovenya ile birlikte Batı Balkanlar sorununu masaya yatıracak bir ortağımızın daha olması mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Katic, NATO'nun son derece önemli bir ittifak olduğunu kaydederek, NATO'nun herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir yapı değil, güvenliğin geliştirilmesini amaçlayan siyasi bir ittifak olduğunu ifade etti.

Andreja Katic, "Karadağ'ın NATO üyeliği, Batı Balkanlar'ı olumlu etkileyecektir. Bu, Batı Balkanlar'da barış demek." dedi.

Karadağ Savunma Bakanı Boskovic de Slovenya'nın tecrübe paylaşımıyla Karadağ'ın dış politikasına önemli katkı sağladığını vurgulayarak, iki ülke arasında ordu ve bakanlık düzeyinde işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli şartların mevcut olduğunu söyledi.

Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğin tüm bölge ülkelerinin entegrasyonuyla mümkün olabileceğini kaydeden Boskovic, "Batı Balkanlar'ın istikrar ve barış konusunda pek de sağlam bir bölge olmadığı hepimizin malumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Boskovic, NATO üyeliğinin Rusya'ya karşı atılmış bir adım olmadığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SlovenyaNATOBatı Balkanlar
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