Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri ve tatili bitenlerin çıkışları yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar yurda giriş ve çıkış için genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.

Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ediyor. "Ön beyan" uygulamasını kullanan vatandaşlar ise kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini 30 saniyede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.

Öte yandan, tatili biten vatandaşların çıkışı için sınır kapısına yönelmesi nedeniyle zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

"Türk bayrağını görünce gurur duyuyoruz"

Almanya'dan gelen Nevzat Demir, tatilini ailesiyle memleketi Yozgat'ta geçireceğini söyledi. Sınır kapısında geçmiş yıllara oranla daha az beklediğini belirten Demir, "Karayolu bizim için daha ekonomik oluyor. Ayrıca Türkiye'de hısım akrabayı gezmek için araba lazım olabiliyor. Şöyle söyleyeyim; Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçerken Türk bayrağını görünce gurur duyuyoruz." dedi.

Avusturya'ya dönen Şükriye Özmen ise Türkiye'de üç hafta kaldıklarını ve tatilin çabuk geçtiğini anlattı. Sahilleri gezdiklerini ifade eden Özmen, "Tatil yoğun geçti, denize girdik bol bol, alışveriş yaptık. En çok denizi özleyeceğiz." diye konuştu.