Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra, milletin direnci ve ordu içerisindeki hainlerin de temizlenmesiyle beraber, yurt içinde ve dışında teröre karşı amansız bir mücadele verildiğini vurgulayan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu hakkında "İnlerine gireceğiz" dediğini anımsattı.

Tüfenkci, "O tarihten bu yana inlerine girdik ve gerçekten de yurt içinde de dışında da başarılı operasyonlar yaptık. İşte Afrin bunlardan bir tanesiydi. Fırat Kalkanı, Cerablus, Bab bunlardan bir tanesiydi. Şimdi Kandil... Yıllarca terörün bataklığı, kaynağı olmuştu. Esasında biz bu operasyonlara başlamıştık. Şu anda 25-27 kilometre kadar içlerine ilerledik ve terörle ciddi anlamda mücadele ediyoruz, o sarp coğrafyaya rağmen. İnşallah vurucu darbeyi yapacağız ve Kandil'i de terörden temizleyeceğiz, ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracağız." diye konuştu.

"Sınır kapılarımızın direkt Kandil'le alakası yok"

Bakan Tüfenkci, bazılarının bu operasyonu engellemeye çalıştığını ancak kendilerinin bu kişileri tanıdıklarını söyledi.

Bazı kesimlerin ise "Orada terörist kalmadı" gibi söylemler içerisine girdiğine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Onlar zaman zaman FETÖ'nün, zaman zaman PKK/PYD'nin avukatlığını yapıyorlar. Kimin avukatlığını yaparlarsa yapsınlar, bir tek milletin avukatlığını yapamıyorlar. İnşallah millet de gereken cevabı 24 Haziran'da verecek. Şimdi Kandil terör tarihinde önemli yerlerden birisi. Zaman zaman biz oraları hava harekatıyla vuruyoruz ama bu kapsamda ve şekliyle kalıcı olarak temizleme noktasında ilk defa kararlı bir şekilde adım atıyoruz. Sonucunu alacağız ve milletimize de bir müjde vereceğiz inşallah."

Kandil'e olası operasyon durumunda bunun sınır kapılarına olumsuz bir yansımasının olmayacağının altını çizen Bakan Tüfenkci, "Sınır kapılarımızın direkt Kandil'le alakası yok. Sınır kapılarımız kendi mecrası ve güvenliği içerisinde açık, açık olmaya da devam edecek. Biz bir yandan ekonomimizi büyütürken, ticaretimizi artırırken, dış ticaret işlemlerine hız verirken bir yandan da ülkemize karşı oluşan tehditleri de bir bir ortadan kaldırmaya devam edeceğiz." dedi.