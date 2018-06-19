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Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

19 Haziran 2018 Salı 09:48
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Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriKandilTSKHava HarekatıTerörTerörist
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