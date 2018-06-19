Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
AA