HAMİLTON

Kanada'nın Hamilton kenti Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, cuma namazı öncesi hitap ettiği cami cemaatinden, Suriyeli mazlumlar ve son olarak Halep halkı için yaptıkları dolayısıyla Türkiye için dua etmelerini istedi.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, Hamilton Müslümanlar Derneğine ait Hamilton Mountain Camisi'ne ziyarette bulundu.

Mirza ve derneğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şen, cuma namazı öncesi cami cemaatine seslendi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da maruz kaldığı darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında Müslümanları bilgilendiren Şen, "Yıllardır 3 milyon Suriyeliye kucak açan Türkiye, son olarak Halep'teki masumların kurtarılmasında da etkili olmuştur." dedi.

Şen, cemaate, darbe girişimi sürecinde Türkiye'ye verdikleri destek için teşekkür etti.

"Türkiye ile gurur duyuyorum"

Mirza ise Türkiye'nin, Suriyeli mazlumlara tüm dünyanın yaptığından daha fazlasını yapan bir ülke olduğunu söyledi.

Bir Müslüman olarak Türkiye ile gurur duyduğunu ve Türk insanının son olarak Halep halkının yardımına koştuğunu vurgulayan Mirza, "Hepimizin, Suriyeliler başta olmak üzere, İslam dünyası için yaptığı fedakarlık ve hizmetlerinden dolayı Türkiye'ye dua etmesi lazım. Türkiye, bunu fazlasıyla hak ediyor." diye konuştu.

Başkonsolos Şen'in Hamilton Belediyesi ziyareti

Şen, daha sonra Hamilton Belediye Başkanı Fred Eisenberger'ı makamında ziyaret etti.

Eisenberger'a, Kanada'daki FETÖ yapılanmasını anlatan Şen, Hamilton'ın sahip olduğu özellikler ve iş imkanları dolayısıyla Türk girişimciler için çok fazla potansiyeli bulunduğunu dile getirdi.

Birçok Kanadalı iş adamının Türkiye'de başarılı yatırımları olduğunu, Türk iş çevrelerinin de Kanada'da önemli sektörlerde iş yaptığını kaydeden Şen, ziyaretinin sonunda Eisenberger'a Türk lokumu hediye etti.

Belediye Başkanı Eisenberger ise yeni yılda Türk toplumu ile daha geniş bir organizasyonda buluşmak istediğini belirterek, "Hamilton sizin için iyi bir ortak olacaktır." ifadesini kullandı.

AA