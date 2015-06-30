Kanada'dan Rusya'ya yeni ekonomik yaptırım

OTTAWA - Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırım'a ithalat-ihracat, yatırım, mali transfer ve tüm finansal hareketler yasaklandı.

Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, barış sağlanıncaya, Rusya’nın işgalci güçlerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekilinceye ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü sağlanıncaya kadar yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’e, tüm askeri varlığını Doğu Ukrayna’dan derhal geri çekmesi çağrısında bulunan Harper, "Putin, isyancılara askeri destek vermeyi kesmeli ve Minsk Anlaşması hükümlerine uymalıdır" ifadesini kullandı.

Yeni ekonomik yaptırımlar kapsamına alınan kuruluşlar ise şu şekilde sıralandı:

"Ayrılıkçılara ait Eurasian Youth Union isimli grup, yatırım şirketi Marshall Capital Fund, Night Wolves isimli motosikletçiler grubu, uzay savunma şirketi JSC United Aircraft Corporation, savunma sanayii ortaklıkları JSC Sirius, JSC Tula Arms Plant, OAO JSC Chemcomposite, OAO Wysokototschnye Kompletksi, OJSC Stankoinstrument OPK, enerji sektörü kuruluşlarından OJSC Gazprom OJSC Gazprom Neft OJSC Surgutneftegas Transneft."

Yeni yaptırımlar kapsamında Eurasian Youth Union isimli grubun yöneticilerinden Aleksandr Dugin, Pavel Kanishchev ve Andrey için de Kanada’ya giriş ve seyahat yasağı konuldu.

Reklamları boy boy

Öte yandan Kanada’nın ekonomik yaptırım kapsamına aldığı Rus şirket Gazprom’un, Kanada’da düzenlenen FIFA 2015 Kadınlar Dünya Kupası maçlarındaki reklamları, Kanada televizyonlarında yayınlanmaya devam ediyor. FIFA 2015 Kadınlar Dünya Kupası’nın ana sponsorlarından olan Gazprom’un, Kanada’nın 6 kentindeki futbol müsabakalarının oynandığı sahalarda ve maçların canlı yayınlandığı Kanada televizyonlarında reklamları yayınlanıyor.