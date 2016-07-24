Kanada'daki Türklerden darbe girişimine protesto

Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Türkler, bir araya gelerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etti.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu önünde toplanan Türklere, Mısırlı, Somalili ve Lübnanlıların yanı sıra Kanadalılar da destek verdi.

Protesto gösterisi, North York Cami İmamı Bilal Gülmez’in okuduğu dua ve İstiklal Marşı ile başladı. Protesto gösterisine telefon bağlantısıyla katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Kanada'daki Türkleri gösterdikleri tepkiler nedeniyle tebrik etti.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, FETÖ’nün darbe girişiminin tüm Müslümanlara karşı bir hareket olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Türk milletinin meydanlara çıktığını anlatan Şen, "Milletimiz meydanlarda demokrasimize ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyor. Bu desteğiniz ve dualarınızla inşallah bu darbe girişimini alt ettik. Bunu hem kendi arkadaşlarımıza, hem de Kanadalılara anlatmalıyız. Bu sadece Türkiye’ye değil, bütün ümmete, insanlığa yönelikti. Gözünüz açık olsun. Siz güzel insanlar da en az namussuzlar kadar aktif olun"’ dedi.

Mitinge katılan Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bor da, her türlü darbeye karşı olduklarını ifade ederek, "Türk milletinin bu zaferiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu. Fetullah Gülen ve çetesinin Kanada’ya gelme ihtimaline karşı bir imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Bor, "’Fethullah Gülen’i Kanada’da istemiyoruz" dedi.

Gösteri, yapılan yürüyüşün ardından Toronto Belediye binası önünde sona erdi. Kanada’da bugün de Montreal ve Calgary kentlerinde FETÖ’cü darbe girişimini protesto mitingleri düzenlenecek.