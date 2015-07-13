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Kanada'daki Türkler Çin'i protesto etti

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Türkler, Çin'in Sincan bölgesinde yaşayan Doğu Türkistan Türklerinin maruz kaldığı uygulamaları protesto etti.

Kanada'daki Türkler Çin'i protesto etti

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Türkler, Çin'in Sincan bölgesinde yaşayan Doğu Türkistan Türklerinin maruz kaldığı uygulamaları protesto etti.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 07:04
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Kanada'daki Türkler Çin'i protesto etti
TORONTO

Toronto'nun merkezindeki Dundas Meydanında toplanan 200 kadar Suriyeli Türkmen, Azeri, Türkiye ve Irak Türk'ünden oluşan bir grup, açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Çin’in baskıcı politikalarını protesto etti.

Eylemi organize eden güney Azerbaycan İstiklal Partisi Temsilcisi ve Güney Azerbaycan İnsan Hakları Merkezi Direktörü Reza Firuzi, Tayland'a sığınan Doğu Türkistanlı Türkleri, Çin'e geri iade etmesine tepki gösterdi.

AA muhabirine açıklama yapan Reza Firuzi, "Bu uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Tayland'ın Çin'e iade ettiği Uygurları, Çin’in türlü işkencelerle öldüreceği herkes tarafından malumdur" dedi.

Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün 60 yıldır sürdüğünü hatırlatan Reza Firuzi, Türk dünyasının bu zulme ortak tepki göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantının organizatörlerinden Doğu Türkistan Medeniyet Merkezi Direktörü Ahmet Can Osman ise, Doğu Türkistan'da durumun vahim olduğunu, Çin'in ramazan ayında oruç tutanlar başta olmak üzere dini vecibelerini yerine getirenlere baskı uyguladığını ifade etti.

"Kardeşlerimizi Çin'e iade eden Tayland'ı ve Doğu Türkistan'da mezalime devam eden Çin'i protesto ediyoruz" diyen Osman, Doğu Türkistan halkına gösterilen sıcak dostluk nedeniyle de Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 09:59
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Kanadadaki Türkler Çini Protesto Etti
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