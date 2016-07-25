Kanada’da Türkler' den Demokrasi Yürüyüşü

Kanada’nın Montreal ve Calgary kentlerinde yaşayan Türkler, Milli İrade ve Demokrasi Yürüyüşü ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto etti.

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan yüzlerce Türk, FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstererek, Milli İrade ve Demokrasi Yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşü organize eden Kanada Türk Platformu Başkanı Mesut Koçak, AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye'de demokrasiye karşı yapılmış darbe teşebbüsünde devletin yanında olduklarını göstermek için bu yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Koçak, "Askeriyemizin içine sızmış, ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen FETÖ paralel terör örgütüne karşı, sadece ülkemizi değil, tüm insanlığı uyarmak, olaylara karşı tepkisiz kalmayarak dünya kamuoyunda ses getirmek için bir araya toplandık. Bu hain darbe teşebbüsü sadece vatanımızı değil, dünyadaki FETÖ paralel terör örgütünün uzantılarının bulunduğu diğer ülkeleri de ciddi manada tehdit etmektedir. Bizler bunun için sesimizi sadece meydanlarda değil, demokratik mücadelemizi bulunduğumuz şehirlerdeki yerel ve genel makamlara, belediyelere, eyalet ve federal yönetimlere sosyal medya ve internetten Fransızca ve İngilizce mektup ve mesajlar yazarak iletmeliyiz." dedi.

Yürüyüşe katılan Türkiye’nin ICAO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Rıza Çolak da "Biz birbirimizin sırtını yere getirmedikçe, bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Bu hainliği yapanlar ve bu hainliğe destek verenler bellidir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Montreal Yunus Cami İmamı Hamdi Selman Çetin tarafından darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için dua okundu.

Duanın ardından yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, güzergah üzerinde bulunan FETÖ üyelerinin ev ve iş yerlerine geldikçe, sloganlarla FETÖ’yü protesto etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganlarının atıldığı yürüyüş sırasında mehter marşı çalındı, tekbir getirildi.

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde de Milli İrade ve Demokrasi Yürüyüşü yapıldı. Calgary’deki yürüyüşe, 300 kilometre mesafedeki Edmonton kentinde yaşayan Türkler de katıldı.

Calgary Belediye binası önünde toplanan yüzlerce Türkün gerçekleştirdiği protestoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen pankartlar taşındı.

Gösterilere, yürüyüş güzergahı üzerindeki Kanadalılar da destek verdi.