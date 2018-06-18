Kanada’da mescide kundaklama girişimi

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), cumartesi günü Alberta eyaletine bağlı Edmonton kentinin Edson kasabasında bulunan Edson İslam Toplumu ve Mescidi'ne yönelik kundaklama teşebbüsü yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, mescidin ana giriş kapısına benzin dökülerek başlatılan yangının itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ve olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Saldırganın bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtildi.

"İçeride aileler ve çocuklar vardı"

Edson İslam Toplumu ve Mescidi Derneği Başkan Yardımcısı Toufik Baterdouk, "Cemaatten birkaç kişi namazlarını yeni bitirmişti. Bayram kutlaması yapıyorduk. İçeride aileler ve çocuklar da vardı. Yangın başladığında park yerinde olan bazı üyelerimiz hemen itfaiyeyi aramışlar. İtfaiyenin hemen gelmesi büyük bir faciayı önledi." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde yangın başladığında hızla camiden uzaklaşan çantalı bir kişi gördüklerini belirten Baterdouk, kayıtları polise teslim ettiklerini söyledi.

Edson'daki mescidin 5 yıldır hizmet verdiğine ve daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarına işaret eden Baterdouk, "Burada büyüdüm, çocuklarım burada doğdu, ailem üç kuşaktır burada yaşıyor. Burası harika bir kasaba ve hiçbir zaman hiçbir sorunumuz olmadı. Bazı çocuklar ateşten çok korktu. Neler olup bittiğini anlamayan çocuklara bir şey söyleyemedik. Ebeveynler olarak bunu çocuklara nasıl anlatacağımızı bilemedik." diye konuştu.

Alberta Eyalet Başbakanı Rachel Notley de kundaklama girişimini "tüm Albertalılara bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Notley, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Alberta'daki Müslüman topluluğunun, hükümetin yanlarında olduğunu bilmesini istiyorum. Sizleri bu tür nefret eylemlerini gerçekleştirenlerden koruyacağız. Bu saldırıyı olabilecek en kuvvetli ifadelerle kınıyorum. Bu şiddeti ve hastalıklı ruhu, hiçbir Albertalı kabul edemez.” ifadelerini kullandı.