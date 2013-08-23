Kanada'da dini kıyafet yasağı

Kanada'nın Quebec eyaleti hükümetinin, eyalet genelindeki resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanların, inandıkları dinin gereği giydikleri kıyafetleri yasaklayan bir kanun hazırlandığı açıklandı.

Quebec Başbakanı Pauline Marois'in, bir süredir tartışılan yasakla ilgili tasarının, yakında eyalet meclisine getirileceğini söyledi.

Tasarının yasalaşması halinde Charter of Quebec's Values isimli Quebec Değerleri Bildirisi değişecek ve Yahudilerin başındaki kipa, Sihlerin türbanı, Hristiyanların görünür şekildeki haçları, Müslüman kadınların başörtüsü ya da peçeleri kamuya ait iş yerlerinde çalışanlarca kullanılamayacak.

Öte yandan, günlerdir süren tartışmalar, Quebec eyalet hükümetinin açıklamasından sonra tepkiye dönüştü. Tepkiler, eyalet sınırlarını da aşarak ülke geneline yayılırken, tasarının yasalaşmasının Quebec kadar Kanada değerlerine de zarar vereceği ifade edildi.

Liberal Parti Lideri Justin Tredeau, kararı kınadığını açıklarken, "Karar 'ötekinden korku' kaynaklı. Futbol takımındaki Sih çocuğun türbanına yasak geldiğinde, insanlar Quebec halkına güldü. Bundan vazgeçilmeli" dedi.

Kanada Çokkültürlülük Bakanı Jason Kenney de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dini özgürlükler uluslararası prensiptir. Bu ülkenin sınıflarında çocuklar her zaman dinlerinin sembolleri ile okudular. Şimdi bu ani ve bölücü karar niye?" diyerek karara tepki gösterdi.

Karara eyaletteki Sihler adına tepki gösteren Dr. Sanjeet Singh Saluja da "Bugüne kadar işimde hep türbanımla çalıştım ve bir sorun yaşamadım. Bu karar sanki bizleri eyaletten kovmak için alınıyor ama işim için asla kimliğimden vazgeçmem" diye konuştu.

Quebec Özel Kreşler Derneği Sözcüsü Mona Lisa Farinacci-Borrega da yaptığı yazılı açıklamada, kararın yasalaşması halinde kreşlerde çalıştıracak eğitimci ya da eleman bulmakta zorluk yaşanacağı ve kreş ücretlerinin yükseleceği uyarısında bulundu.

Kanada'nın ünlü filozoflarından Charles Taylor da yaptığı açıklamada, tasarıyı acımasız bır yaklaşım olarak nitelendirdi. Taylor, "Bir öğretmenin, sınıfında yüzünü peçe ile kapatıp, öğrencisi ile yüz yüze temas kurmamasını önlemenin yolu bu değil. O kabul edilemezse, bu da acımasız bir yaklaşım. Bu, bu insanları eyalette istemediğinizin ve onlardan rahatsız olduğunuzun bir simgesi. Bu, özgürlük adına buraya davet ettiğimiz insanların suratına kapıyı çarpmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Montreal'in metropol ilçelerinden Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce'in Yahudi Belediye Başkanı Lionel Perez de karara tepki gösterdi.

Perez, Montreal'de yayımlanan Le Devoir gazetesine gönderdiği mektupta, hükümetin sert, katı ve ayrıştırıcı bir karara imza atmak üzere olduğunu kaydetti.

Seçimle bir göreve gelmek isteyenleri, dini tercihleri ve işi arasında seçim yapmaya zorlamamak gerektiğini hatırlatan Perez, laik bir tüzüğe karşı olmadığını ancak Quebec ve Montreal'in zengin çeşitliliğine de zarar verilmemesinin önemli olduğunu bildirdi.



