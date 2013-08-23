Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kanada'da dini kıyafet yasağı

Quebec eyaletinde resmi dairelerde dini kıyafetler yasaklanıyor.

Kanada'da dini kıyafet yasağı

Quebec eyaletinde resmi dairelerde dini kıyafetler yasaklanıyor.

23 Ağustos 2013 Cuma 09:36
935 Okunma
Kanada'da dini kıyafet yasağı

Kanada'nın Quebec eyaleti hükümetinin, eyalet genelindeki resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanların, inandıkları dinin gereği giydikleri kıyafetleri yasaklayan bir kanun hazırlandığı açıklandı.
Quebec Başbakanı Pauline Marois'in, bir süredir tartışılan yasakla ilgili tasarının, yakında eyalet meclisine getirileceğini söyledi.
Tasarının yasalaşması halinde Charter of Quebec's Values isimli Quebec Değerleri Bildirisi değişecek ve Yahudilerin başındaki kipa, Sihlerin türbanı, Hristiyanların görünür şekildeki haçları, Müslüman kadınların başörtüsü ya da peçeleri kamuya ait iş yerlerinde çalışanlarca kullanılamayacak.
Öte yandan, günlerdir süren tartışmalar, Quebec eyalet hükümetinin açıklamasından sonra tepkiye dönüştü. Tepkiler, eyalet sınırlarını da aşarak ülke geneline yayılırken, tasarının yasalaşmasının Quebec kadar Kanada değerlerine de zarar vereceği ifade edildi.
Liberal Parti Lideri Justin Tredeau, kararı kınadığını açıklarken, "Karar 'ötekinden korku' kaynaklı. Futbol takımındaki Sih çocuğun türbanına yasak geldiğinde, insanlar Quebec halkına güldü. Bundan vazgeçilmeli" dedi.
Kanada Çokkültürlülük Bakanı Jason Kenney de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dini özgürlükler uluslararası prensiptir. Bu ülkenin sınıflarında çocuklar her zaman dinlerinin sembolleri ile okudular. Şimdi bu ani ve bölücü karar niye?" diyerek karara tepki gösterdi.
Karara eyaletteki Sihler adına tepki gösteren Dr. Sanjeet Singh Saluja da "Bugüne kadar işimde hep türbanımla çalıştım ve bir sorun yaşamadım. Bu karar sanki bizleri eyaletten kovmak için alınıyor ama işim için asla kimliğimden vazgeçmem" diye konuştu.
Quebec Özel Kreşler Derneği Sözcüsü Mona Lisa Farinacci-Borrega da yaptığı yazılı açıklamada, kararın yasalaşması halinde kreşlerde çalıştıracak eğitimci ya da eleman bulmakta zorluk yaşanacağı ve kreş ücretlerinin yükseleceği uyarısında bulundu.
Kanada'nın ünlü filozoflarından Charles Taylor da yaptığı açıklamada, tasarıyı acımasız bır yaklaşım olarak nitelendirdi. Taylor, "Bir öğretmenin, sınıfında yüzünü peçe ile kapatıp, öğrencisi ile yüz yüze temas kurmamasını önlemenin yolu bu değil. O kabul edilemezse, bu da acımasız bir yaklaşım. Bu, bu insanları eyalette istemediğinizin ve onlardan rahatsız olduğunuzun bir simgesi. Bu, özgürlük adına buraya davet ettiğimiz insanların suratına kapıyı çarpmaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Montreal'in metropol ilçelerinden Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce'in Yahudi Belediye Başkanı Lionel Perez de karara tepki gösterdi.
Perez, Montreal'de yayımlanan Le Devoir gazetesine gönderdiği mektupta, hükümetin sert, katı ve ayrıştırıcı bir karara imza atmak üzere olduğunu kaydetti.
Seçimle bir göreve gelmek isteyenleri, dini tercihleri ve işi arasında seçim yapmaya zorlamamak gerektiğini hatırlatan Perez, laik bir tüzüğe karşı olmadığını ancak Quebec ve Montreal'in zengin çeşitliliğine de zarar verilmemesinin önemli olduğunu bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 09:37
Anahtar Kelimeler:
KanadaKanadada Dini Kıyafet YasağıKanada YasakDini Yasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ