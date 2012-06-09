Kanada'da çevre felaketi

SUNDRE

Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir petrol boru hattında meydana gelen çatlak, bölgede son yılların en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşanmasına neden oluyor.

Alberta'nın Sundre kenti kırsalındaki Plains Midstream Canada Petrol Boru Hattı'nda henüz bilinmeyen nedenle başlayan petrol sızıntısından, Red Deer Nehri'ne son 24 saatte 3 bin varil ham petrol aktı.

Yetkililer, halen devam eden sızıntının günlük 475 bin litre anlamına geldiğini söyledi.

Sızıntının, Red Deer Nehri ve yakınlardaki derelerde hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.