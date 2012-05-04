Kanada ordusunda intiharlar arttı

Kanada Savunma Bakanlığı, askerler arasındaki intihar oranında 2011 yılında artış olduğunu açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, Kanada ordusunda 2010 yılında 12 erkek asker intihar ederken, 2011 yılında 1'i kadın 20 asker değişik şekillerde yaşamlarına son verdi. Kanada Savunma Bakanlığı Ruh Hastalıkları Danışmanı Psikiyatrist Yarbay Rakesh Jetly, ''İntiharın bir tanesi bile büyük bir trajedi iken, geçen yıl 20 vaka yaşandı'' dedi. İntihar vakalarını ve artışını ciddiye aldıklarını kaydeden Yarbay Jetly, her bir vakayı ayrı ayrı incelediklerini söyledi.

Kanada askerlerinin Afganistan başta olmak üzere yurtdışı görevlerde yeraldığını hatırlatan Jetly, bu verileri, ''olağanüstü'' olarak nitelendirdi.

