Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kanada ordusunda intiharlar arttı

Kanada Ordusu'nda intiharlar yaklaşık iki kat arttı

Kanada ordusunda intiharlar arttı

Kanada Ordusu'nda intiharlar yaklaşık iki kat arttı

04 Mayıs 2012 Cuma 10:05
444 Okunma
Kanada ordusunda intiharlar arttı

Kanada Savunma Bakanlığı, askerler arasındaki intihar oranında 2011 yılında artış olduğunu açıkladı.
Bakanlık verilerine göre, Kanada ordusunda 2010 yılında 12 erkek asker intihar ederken, 2011 yılında 1'i kadın 20 asker değişik şekillerde yaşamlarına son verdi. Kanada Savunma Bakanlığı Ruh Hastalıkları Danışmanı Psikiyatrist Yarbay Rakesh Jetly, ''İntiharın bir tanesi bile büyük bir trajedi iken, geçen yıl 20 vaka yaşandı'' dedi. İntihar vakalarını ve artışını ciddiye aldıklarını kaydeden Yarbay Jetly, her bir vakayı ayrı ayrı incelediklerini söyledi.
Kanada askerlerinin Afganistan başta olmak üzere yurtdışı görevlerde yeraldığını hatırlatan Jetly, bu verileri, ''olağanüstü'' olarak nitelendirdi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 02:15
Anahtar Kelimeler:
OrduAskerIntiharKanada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı
İran'dan İngiltere'ye tepki
İran'dan İngiltere'ye tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ