Kanada'nın ABD'ye misilleme vergiler listesi açıklandı

HAMİLTON

ABD ile Kanada arasında gümrük tarifeleri konusunda bir süredir devam eden gerginlik, Kanada'nın açıkladığı "misilleme listesi" ile yeni bir boyut kazandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Hamilton kentindeki Stelco Demir-Çelik Fabrikası'nda, Çalışma Bakanı Patty Hadju, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bains, Uluslararası Ticaret Bakanı François-Philippe Champagne ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, yeni tarife hedeflerinden geri adım atmama sözü veren Freeland, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla ABD ürünlerine 16,6 milyar dolarlık misilleme vergi getirdiklerini duyurdu.

ABD yönetiminin söz konusu tedbirlere gerekçe olarak ulusal güvenlik kaygılarını ileri sürmesini "saçma" ve "incitici" olarak nitelendiren Freeland, şunları söyledi:

"Kanada, ABD pazarı için her zaman güvenli ve güvenilir bir çelik ve alüminyum kaynağı olmuştur. ABD'nin Kanada çelik ve alüminyumu üzerine getirdiği tarifeler, Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kuralları uyarınca korumacı ve yasa dışıdır. Bu karşı önlemleri aldığımızdan dolayı mutlu değiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi, işçilerimizi ve toplumlarımızı savunmaktan başka yol bırakmadı. Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir."

Bakanlar Hadju ve Bains de Kanada hükümetinin, ABD'nin uygulamalarından etkilenen işletmelere tazminat ödeyeceğini ve işçileri ülkede tutmak için istihdam sigortası programı başlatacağını açıkladı.

Listede neler var?

Kanada hükümeti tarafından bir süredir üzerinde çalışılan ve son hali verilen listede, demir-çelik ve alüminyum ürünleri başta olmak üzere günlük hayatta kullanılan birçok malzeme bulunuyor.

Diğer Amerikan ürünleri arasında yoğurt çeşitleri, kahve, hazır yemekler, akçaağaç şurubu, çikolata, pizza, turşu, portakal suyu, soya sosu, ketçap, mayonez, viski, çeşitli ev eşyaları ve tuvalet malzemeleri, uyku tulumları, oyun kartları, tükenmez kalemler ve motorbotlar, yatlar, denizcilikte kullanılan malzemeler, temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, giyecekler, mum, kağıt peçete gibi yüzlerce ürün yer alıyor.

Bakan Freeland'in açıklamasına göre, ABD tarafı hangi ürüne ne kadar vergi uyguluyorsa Kanada da aynı oranları uygulayacak.