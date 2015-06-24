OTTAWA

Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, ülkesinin teröre ve terörizme bağışıklığı olmadığını belirterek, "Kanada içinde ve dışında en büyük düşmanımız cihattır" ifadesini kullandı.

Harper, Ulusal Terör Mağdurları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Kanada’nın 1985 yılındaki Air İndia Saldırısı ile ilk kez terörle karşılaştığını belirten Harper, şu görüşlere yer verdi:

"30 yıl önce bugün, Air İndia uçağına yapılan terör saldırısında 329 yolcu ve mürettebat ölmüştü. Bu üzücü günde, sevdiklerini kaybedenlerin acılarını paylaşıyorum. Sıkıntılı zamanlarda yaşadığımız bir sır değil. Dünya artık, bizi sevgiyle bir arada tutan değerlere karşı düşmanca saldırlarla karşı karşıya. Bu değerler ise özgürlük, demokrasi, hoşgörü ve şeffaflık. Kanada içinde ve dışında en büyük düşmanımız cihattır ve biz ve bunu görmezden gelemeyiz. Bu yüzden DAEŞ’e karşı uluslararası koalisyona katıldık, bu yüzden yeni kanunlar çıkardık ve bu yüzden güvenlik güçlerini yeni kaynak ve yetkilerle donattık. Bunlar terörle savaşmak ve Kanadalıları güvende tutmak içindir. Bizim teröre ve terörizme bağışıklığımız yok."

ASALA terörünü anmadı

Öte yandan Kanada Başbakanı Harper mesajında, 1985 yılındaki Air İndia Saldırısı’ndan önce Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 27 Ağustos 1982'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Atilla Altıkat'ın şehit edildiği silahlı saldırıyı anmadı. Başbakan Harper, yine Air İndia Saldırısı’ndan birkaç ay önce 12 Mart 1985'te Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği’ne saldıran ve 1 Kanadalı polisi öldüren ASALA mensubu teröristlerin saldırısından da mesajında bahsetmedi. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör de Kanada’da 8 Nisan 1982'de ASALA mensubu teröristlerin saldırısından yaralı kurtulmuştu.