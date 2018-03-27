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Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette hakim karşısında

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen yıl silahla bastığı camide namaz kılan 6 kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette'nin yargılanmasına başlandı.

Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette hakim karşısında

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen yıl silahla bastığı camide namaz kılan 6 kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette'nin yargılanmasına başlandı.

27 Mart 2018 Salı 09:43
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Kanada'da 6 Müslümanı öldüren Bissonnette hakim karşısında

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen yıl silahla bastığı camide namaz kılan 6 kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette'nin yargılanmasına başlandı.

Quebec City’deki mahkemede hakim François Huot, 28 yaşındaki Bissonnette’ye hakkındaki suçlamaları okudu.

Altısı birinci derece cinayet olmak üzere 12 suçtan yargılanan Bissonnette, "suçsuz olduğunu" ileri sürdü.

Huot, yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen yargılama için rutin olarak talep edilen jüri üyesi sayısının üç katını talep ederek 600’den fazla potansiyel jüri üyesinin çağrılmasını istedi.

Hakim Huot, seçilecek jüri üyelerinin etkilenmemesi için davaya yayın yasağı koydu. Yasak, tarafların tüm delilleri jüriye sunmasının ardından kalkacak.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları, duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Duruşma sırasında mahkeme salonunda ve binasında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Bissonnette, 29 Ocak 2017'de Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'nde ibadet edenlere ateş açmış, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan Bissonnette, polis tarafından yakalanmış ve sorgusunda, saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KanadaQuebec CityAlexandre Bissonnette
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