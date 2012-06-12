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Kamplardaki Suriyelileri koruruz

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, kamplardaki Suriyeliler'in hayatlarının tehdit edilmesi halinde, Türkiye'nin tüm önlemleri alacağını söyledi.

Kamplardaki Suriyelileri koruruz

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, kamplardaki Suriyeliler'in hayatlarının tehdit edilmesi halinde, Türkiye'nin tüm önlemleri alacağını söyledi.

12 Haziran 2012 Salı 08:35
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Kamplardaki Suriyelileri koruruz

WASHINGTON 

Yılmaz ve ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Amerikan Türk Konseyi'nin (ATC) 31. yıllık konferansı kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmada, ''Türkiye, ulusal güvenliği ve Türk halkının yaşamlarının yanı sıra Türkiye-Suriye sınırı boyunca yer alan kamplardaki Suriyelilerin hayatlarının tehdit altına girmesi halinde, tüm gerekli önlemleri almaya hazır olacaktır'' dedi.
Uluslararası toplumun, Suriye'deki şiddetin sona ermesi için gerekli eylemlerde bulunması gerektiğini belirten Yılmaz, ''Esed'e daha fazla zaman tanınmak, masum insanların ölümünün artmasıyla sonuçlanacaktır'' diye konuştu. 
Suriye konusunun Türkiye için çok hassas bir mesele olduğunu dile getiren Yılmaz, Suriye'deki krizin, şiddetin artması ve binlerce masum insanın ölmesiyle, ciddi insan hakları ihlali ve elim bir insani durum yarattığına dikkati çekti.
Yılmaz, Esed rejiminin meşruiyetini yitirdiğini ve BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın çabalarının başarısızlığa uğradığını belirterek, ''Şimdi uluslararası toplum, Suriye'deki şiddetin sona ermesi için gerekli eylemlerde bulunmalı. Hızlı hareket etmek, hepimizin kolektif sorumluluğu'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 01:01
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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