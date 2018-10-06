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Kamplardaki Arakanlı çocuklar eğitimden yoksun

UNICEF'in Cox's Bazar Sözcüsü Alastair Lawson Tancred, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." dedi.

Kamplardaki Arakanlı çocuklar eğitimden yoksun

UNICEF'in Cox's Bazar Sözcüsü Alastair Lawson Tancred, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:25
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Kamplardaki Arakanlı çocuklar eğitimden yoksun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Cox's Bazar Sözcüsü Alastair Lawson Tancred, Bangladeş'teki kamplarda bulunan Arakanlı çocuk ve gençlerin en çok eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." dedi.

Tancred, Myanmar ordusunun zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bir grup uluslararası gazetecinin kamplardaki çocuk ve gençlerin durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Cox's Bazar'daki kamplarda 1 milyon Arakanlının bulunduğunu aktaran Tancred, "Kamplardaki Arakanlıların yarısından fazlasını 16-17 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Tancred, bu çocukların çoğunlunun 12 yaşın altında olduğuna dikkati çekerek, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Çünkü burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." diye konuştu.

Bangladeş yönetiminin Arakanlıların bölgede geçici kaldıklarını belirterek kamplarda eğitim imkanlarını kısıtlı tuttuğunu anlatan Tancred, "UNICEF buna rağmen, kamplarda kurulan eğitim merkezlerinde 9-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim vermeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alıp iş sahibi olma imkanına erişemeyen gençlerin ileride suça karışma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Tancred, "Bu çok üzücü, çünkü bu çocuklar kampın geleceği." dedi.

Arakanlıların çok girişimci olduğunu vurgulayan Tranced, bir yıldır Cox Bazar’da bulunanların kendi toplulukları içinde küçük de olsa tarım yaparak ve minik dükkanlar açarak iş yaptıklarını söyledi.

Tancred, Arakanlıların geri dönüşlerine yönelik bir soruya ilişkin, Myanmar yönetiminin mevcut tutumu nedeniyle bu ihtimalin çok düşük olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 18 ayda Arakanlıların geri dönme ihtimalleri neredeyse sıfır." açıklamasında bulundu.

Kampın etrafında Bangladeş ordusunun sıkı tedbirler aldığını söyleyen Tancred, kendilerinin saat 18.00'den sonra kampı terk etmeleri gerektiğini ancak ordunun 7/24 güvenliği sağladığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini büyük ölçüde kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alastair Lawson TancredBangladeş
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