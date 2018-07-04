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Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi

Kamerun’da Fethullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı 6 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı.

Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi

Kamerun’da Fethullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı 6 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:30
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Kamerun'daki FETÖ okulları TMV'ye teslim edildi

Kamerunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı 6 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı.

Yaounde Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgüte bağlı okulları daha önce Türkiye'ye teslim etme kararı alan Kamerun'un, 3 şehirdeki 6 okulun TMV'ye devir işlemlerini tamamladığını açıkladı.

Kamerun'un 15 Temmuz darbe girişiminin ertesinde Türkiye'yle büyük bir dayanışma sergilediğinin altını çizen Ülkü, "Kamerun makamlarına ülkemizde böyle bir hainliğe kalkışanların Kamerun için de tehdit olduğunu anlattık. Onlar da bunun farkına vardı." dedi.

Büyükelçi Ülkü, Kamerun yönetiminin, öğrencilerin devirden etkilenmemesi için eğitim yılının sonunun beklenmesini istediğini dile getirirken, haziran ayı içerisinde sınavların son bulmasıyla okulların fiziki devrinin yapıldığını belirtti.

Kamerunlu öğrencilerin FETÖ'nü pençesinden kurtulduğunu kaydeden Ülkü, iki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Okulların teslimi, sağlam dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Birol Akgün ise Kamerun hükümetine teşekkür ederek okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gelecek yıl itibarıyla TMV çatısı altında daha iyi şartlarda devam edeceğini söyledi.

Akgün, “Afrika’da ve dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulların devrini almaya devam edeceğiz. Türkiye’den giden kaynaklarla kurulan bu okulların tekrar asıl hüviyetine kazandırılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KamerunFETÖ OkullarıTmvTürkiye Maarif VakfıFETÖ
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