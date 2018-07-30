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Kamboçya'daki genel seçimi iktidar partisi kazandı

Ana muhalefetin katılamadığı seçimlerde iktidar partisi parlamentodaki tüm sandalyeleri kazandı.

Kamboçya'daki genel seçimi iktidar partisi kazandı

Ana muhalefetin katılamadığı seçimlerde iktidar partisi parlamentodaki tüm sandalyeleri kazandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:15
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Kamboçya'daki genel seçimi iktidar partisi kazandı

Kamboçya'da iktidar partisi dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazandığı açıkladı.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Kamboçya Halk Partisi (CPP) Sözcüsü Sok Eysan, seçimde geçerli oyların yüzde 77,5'ini kazanan iktidar partisinin meclisteki 125 sandalyenin tamamını kazandığını duyurdu.

İktidar partisi dışında 19 siyasi partinin yarıştığı seçim, ana muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) geçen yıl kapatılması ve üyelerinin siyasetten men edilmesi nedeniyle "gerçek bir rekabetin olmadığı" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Demokrasinin ölümü

Kapatılan CNRP'nin Tayland'da sürgünde bulunan mensupları, seçimin ardından yaptıkları yazlılı açıklamada, "Bu düzmece seçimin ardından Kamboçya'da demokrasi adına geriye ne kaldıysa yerini doğrudan diktatörlüklüğe bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Hun Sen liderliğindeki hükümetin artık meşruluğunu kaybettiğini ileri süren muhalefet liderleri, "Tüm dünyadaki hükümetleri ve şirketleri uyarıyoruz. Bugünden itibaren Kamboçya'nın hukuksuz rejimiyle yapacakları tüm anlaşma, antlaşma ve sözleşmelerin hiçbir geçerliliği olmayacak ve gelecekteki demokratik Kamboçya hükümeti tarafından yeniden gözden geçirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CNRP'nin şu anda sürgünde olan eski lideri Sam Rainsy de seçimin Başbakan Hun Sen açısından "sığ bir zafer" olduğunu savundu.

"Defolu seçim"

Öte yandan ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "defolu" diye nitelenen seçimlerin ardından aralarında hükümet mensuplarına yönelik vize kısıtlamalarının da olduğu bazı yaptırımlar uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hükümetin ana muhalafet partisini dışlayarak, liderini ve üyelerini hapse atarak seçmenleri alternatiflerden yoksun bıraktığı, oy vermek istemeyenleri tehdit ettiği kaydedildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Başbakan Hu Sen'in muhalefeti tasviye etmeye yönelik adımlarının, ülkede 25 yıldır süren demokrasi çabalarını sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

Bishop, "Avustralya olarak seçimlerin tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın özgür şekilde hareket edebileceği bir ortamda yapılmadığına dair endişelerimiz var. Kamboçya hükümetine ülkede şiddet ve yıldırmanın olmadığı açık ve özgür bir siyasi tartışma ortamını sağlanması çağrısını yapıyoruz. " dedi.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti.

Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başbakan Hun Sen, 5 Mart'ta, Rainsy'nin ülkedeki siyasi krizin sonlanması için müzakerelere başlanması çağrısına olumsuz yanıt vermişti.

Hun Sen, barış ve istikrar için diyaloğa hazır olduğunu ancak Kamboçya yasalarına göre siyasi faaliyetlerden men edilmiş kişilerle müzakere etmeyeceğini belirtmiş ve Sam Rainsy'i hainlikle suçlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KamboçyaKamboçya Halk Partisi
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