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Kamboçya'da halk genel seçim için sandık başında

Kamboçya'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Kamboçya'da halk genel seçim için sandık başında

Kamboçya'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:56
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Kamboçya'da halk genel seçim için sandık başında

Kamboçya'da genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Kyodo ajansının haberine göre, kayıtlı 8,3 milyon seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor.

Ana muhalefet partisinin yer almadığı seçime, iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti katılıyor.

Başbakan Hun Sen'in muhalifleri, hükümetin karşısında gerçek bir muhalefet partisi olmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot etme çağrısında bulundu.

Yetkililer ise seçimi boykot çağrısının yasa dışı olduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde oyunu kullanan Hun Sen, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Hun Sen, genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor.

Kamboçya Başbakanı bu önlemleri almasının nedenini "barış ve istikrar ihtiyacı" olarak izah ediyor.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti.

Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başbakan Hun Sen, 5 Mart'ta, Rainsy'nin ülkedeki siyasi krizin sonlanması için müzakerelere başlanması çağrısına olumsuz yanıt vermişti.

Hun Sen, barış ve istikrar için diyaloğa hazır olduğunu ancak Kamboçya yasalarına göre siyasi faaliyetlerden men edilmiş kişilerle müzakere etmeyeceğini belirtmiş ve Sam Rainsy'i hainlikle suçlamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KamboçyaCPPKamboçya Halk Partisi
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