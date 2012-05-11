Kalkınma Bakanı Yılmaz, Türkmenistan'da

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Müslüman Dünyasında Mülteciler'' konulu konferansa katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta.

Bakan Yılmaz'ı, Aşkabat Saparmurat Türkmenbaşı Havaalanı'nda Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Berdi Matiyev karşıladı.

Bugün ilk olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov tarafından Türkmen Meclisi'nde kabul edilecek olan Yılmaz, görüşmenin ardından Sergi Köşkü'nde düzenlenecek konferansa katılacak.

Burada bir konuşma yapacak olan Yılmaz, öğleden sonraki oturumun ardından Türkiye'ye dönecek.