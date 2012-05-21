Kalkınma Bakanı Yılmaz İran'da

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye basının görüntü almasının ardından devam edildi.

İki bakan arasındaki görüşmede ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik diğer konuların da ele alındığı öğrenildi.

Yılmaz, Tahran'da 2 gün sürecek temasları çerçevesinde bugün ayrıca İran'ın uluslararası işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Saidlu ile bir araya gelecek.

AA