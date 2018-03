Kalbi 2 kez durdu

KAHİRE

Adının açıklanmasını istemeyen Torah cezaevindeki hastaneden bir sağlık yetkilisi, Hüsnü Mübarek'in (84) kalbinin iki kez durduğunu, doktorların elektroşok cihazını kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yetkili, Mübarek'in bilincinin zaman zaman kapandığını ve beslenmeyi reddettiğini söyledi.

Bu arada, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, 8 gündür başkent Kahire'deki Torah cezaevinde tutulan Mübarek'in oğullarının yoğun bakımda babalarının yanında olduğu kaydedildi.

Eşi ve iki gelininin özel izinle dün Mübarek'i ziyaret ettikleri de bildirildi.

Mübarek'in dün tansiyonunun yükseldiği, nefes almakta zorluk çektiği, kalp atışlarının düzensiz olduğu, depresyona girdiği, sadece sıvı ve yoğurtla beslendiği bunun üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilmişti.