Kahire'de İtalyan Konsolosluğu yakınlarında patlama

KAHİRE

Mısır'ın başkenti Kahire'deki İtalyan Konsolosluğu yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgafur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın konsolosluğun bitişiğinde yer alan İtalyan Kültür Merkezi'ni hedef aldığını belirtti.

Abdulgafur, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlamanın etkisiyle kültür merkezi ile konsolosluk binasının yanı sıra çevre binalarda hasar meydana geldi.

Patlayıcı yüklü araçla saldırı

Güvenlik kaynakları, saldırının 250 kilogram patlayıcıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yargı kaynakları ise saldırıda Başsavcı Hişam Berakat suikastiyle aynı yöntemin izlendiğini ve TNT yüklü aracın uzaktan cep telefonuyla patlatıldığını kaydetti.

Başsavcı Müsteşarı Ali Amran'ın olayı soruşturmak üzere 2 savcıyı görevlendirdiği ve patlamanın detaylarına ulaşabilmek için İtalyan Konsolosluğu yetkililerinden kamera kayıtlarının talep edildiği ifade edildi.

"İtalya’yı korkutamaz"

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Kahire'de bizim konsolosluğumuz yakınlarında bomba patladı. Ölen İtalyan yok. Saldırıdan etkilenenlere yakınlığımı belirtiyorum. Bu tür saldırılar, İtalya’yı korkutamaz" ifadelerini kullandı.